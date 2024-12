https://fr.sputniknews.africa/20241207/le-niger-lancera-une-usine-de-production-de-pates-alimentaires-a-base-de-mais-1069595463.html

Le Niger lancera une usine de production de pâtes alimentaires à base de maïs

Le Niger lancera une usine de production de pâtes alimentaires à base de maïs

Sputnik Afrique

Le projet vise notamment à favoriser la création d’emplois, écrivent les médias locaux citant la télévision nationale RTN. Le site sera implanté à Niamey 4 par... 07.12.2024, Sputnik Afrique

2024-12-07T14:21+0100

2024-12-07T14:21+0100

2024-12-07T14:21+0100

niger

afrique subsaharienne

pâtes

usine

industrie

maïs

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e8/0c/07/1069595283_0:246:3203:2048_1920x0_80_0_0_63470f1e3de5c60ce579e1acc27f0373.jpg

Les pâtes alimentaires gagnent en popularité au Niger, notamment dans les villes, a déclaré Zeinabou Ibrahim, conseillère technique au ministère de l’Hydraulique, de l’Assainissement et de l’Environnement.La rapidité de leur préparation répond aux besoins "d'une population de plus en plus urbanisée".Ce alors que le pays dépend des importations de certains produits, comme les pâtes alimentaires, issues de la transformation de matières premières telles que le maïs, a-t-elle noté.Le maïs est la deuxième céréale la plus cultivée après le mil et joue un rôle crucial dans la sécurité alimentaire, tant des humains que des animaux.

niger

afrique subsaharienne

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

niger, afrique subsaharienne, pâtes, usine, industrie, maïs