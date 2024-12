https://fr.sputniknews.africa/20241207/le-mali-delivre-un-mandat-darret-contre-le-pdg-dune-compagnie-miniere-canadienne-1069589100.html

Le Mali délivre un mandat d'arrêt contre le PDG d'une compagnie minière canadienne

Le Mali délivre un mandat d'arrêt contre le PDG d'une compagnie minière canadienne

Une information qui a été communiquée par divers médias dont Reuters et TRT Afrika qui citent leurs sources. 07.12.2024, Sputnik Afrique

L'un des plus grands producteurs d'or d'Afrique cherche ainsi à arrêter le Sud-Africain Mark Bristow, le chef de l'exécutif de Barrick Gold.La compagnie canadienne est propriétaire avec l'État malien de l'un des plus importants complexes aurifères au monde, Loulo Gounkoto.Mark Bristow est poursuivi pour blanchiment de capitaux. Le mandat d'arrêt national a été signé le 4 décembre en plein litige entre l'État malien et Barrick Gold.Fin novembre, quatre employés maliens de Barrick Gold avaient été inculpés et placés en détention. Mark Bristow se trouve apparemment hors du Mali.La justice malienne a aussi délivré un mandat à l’encontre d’Abass Coulibaly, le directeur général malien du complexe de Loulo-Gounkoto, situé dans l'ouest du Mali, notent les médias.Les faits précis reprochés à la compagnie canadienne ne sont pas connus. Mais Bamako lui réclame plusieurs centaines de millions de dollars. Le contentieux touche à "la part des bénéfices économiques générés par le complexe et revenant à l'État", indiquait la société fin novembre dans un communiqué.Barrick Gold détient 80% et l'État malien 20% des deux sociétés propriétaires du complexe souterrain et à ciel ouvert de Loulo-Gounkoto.

