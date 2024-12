https://fr.sputniknews.africa/20241207/lambiance-pres-de-notre-dame-de-paris-le-jour-de-sa-reouverture-1069591720.html

L'ambiance près de Notre-Dame de Paris le jour de sa réouverture

L'ambiance près de Notre-Dame de Paris le jour de sa réouverture après 5 ans de restauration, selon les images d'un correspondant de Sputnik. 07.12.2024, Sputnik Afrique

La cérémonie officielle, suivie d'une messe, se déroulera ce 7 décembre en présence du Président Macron et d'une quarantaine de chefs d'État, dont Donald Trump récemment réélu aux États-Unis, rapportent des médias français.La cathédrale a été ravagée par un incendie majeur qui s'est déclaré le 15 avril 2019, entraînant l'effondrement de sa voûte et la perte d'une grande partie des décorations intérieures et des reliques.Notre-Dame rouvrira ses portes au grand public le 8 décembre mais l'achèvement des travaux, dont le coût total est estimé à 850 millions d'euros, est prévu pour 2029-2030.

