La Russie doit mettre un terme à la volonté expansionniste de l'Otan, indique un expert africain

"L'Occident a franchi les lignes rouges dans le monde à plusieurs reprises, et il continuera à le faire tant qu'aucune puissance sur terre ne le rappelle à...

"Avons-nous la démocratie en Irak aujourd'hui après que Saddam y a été tué? Non. Avons-nous eu la démocratie en Afghanistan lorsqu'ils ont chassé les talibans? Non. Avez-vous les électeurs en Libye aujourd'hui lorsqu'ils chassent Kadhafi? Non".Quant au conflit actuel en Ukraine, poursuit M.Abba, il est soutenu par l'Occident via la fourniture à Kiev d'armes destinées à être utilisées contre la Russie. C'est ce qui constitue une violation significative des normes établies, a jugé l'analyste.En outre, c'est la cause profonde de la guerre actuelle qui représente la lutte entre la soumission de la Russie ou la destruction de l'Occident, selon lui.

