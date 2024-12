https://fr.sputniknews.africa/20241207/des-scientifiques-russes-ont-cree-un-collagene-miracle-a-partir-de-la-peau-de-poisson-chat-africain-1069594742.html

Des scientifiques russes ont créé un collagène miracle à partir de la peau de poisson-chat africain

Des scientifiques russes ont créé un collagène miracle à partir de la peau de poisson-chat africain

Sputnik Afrique

La substance est à plus de 99% identique au collagène humain et possède un profil en acides aminés unique, qui facilite son absorption par l'organisme. 07.12.2024, Sputnik Afrique

2024-12-07T14:02+0100

2024-12-07T14:02+0100

2024-12-07T14:02+0100

poissons-chats

russie

afrique

étude

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/104187/90/1041879046_0:44:1280:764_1920x0_80_0_0_3b9e408088cc4f4effea4f86d7fbfe42.jpg

Dans sa production, les ultrasons sont utilisés, ce qui permet de préserver la structure du collagène et minimiser les impuretés chimiques. Cette méthode est plus rapide et plus efficace que les précédentes: l'extraction ne prend que quelques heures au lieu de plusieurs jours. Les scientifiques envisagent de nombreuses applications pour ce collagène, telles que: Une gelée à base de collagène extrait de la peau de poisson-chat africain est déjà disponible à l'achat en ligne.

russie

afrique

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

poissons-chats, russie, afrique, étude