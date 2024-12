https://fr.sputniknews.africa/20241206/le-burkina-faso-achetera-500-autobus-pour-faciliter-le-deplacement-de-ses-citoyens-1069576635.html

Le Burkina Faso achètera 500 autobus pour faciliter le déplacement de ses citoyens

Le Burkina Faso achètera 500 autobus pour faciliter le déplacement de ses citoyens

Le gouvernement devra dépenser 44 milliards 865 millions de francs CFA (72 millions de dollars), selon un rapport du Conseil des ministres cité par les médias...

Cette initiative vise à faciliter la mobilité des citoyens en général, et des élèves et étudiants en particulier.En outre, cet achat fait partie de la mise en œuvre de “l'Initiative présidentielle pour une éducation de qualité”.Ce projet comprend sept composantes, à savoir la construction, la sécurité, la normalisation et la modernisation des infrastructures éducatives.

