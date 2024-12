https://fr.sputniknews.africa/20241206/france-il-sagit-dune-crise-politique-profonde-et-pas-seulement-dun-reajustement-1069577188.html

France: "il s'agit d'une crise politique profonde et pas seulement d'un réajustement"

Tel est l'avis de François Meylan, ancien officier du renseignement militaire suisse, exprimé à Sputnik Afrique à propos du gouvernement français renversé par... 06.12.2024, Sputnik Afrique

Pour le chef d’entreprise et conseiller financier, "c'est plutôt sain. C'est plutôt la preuve qu'il y a encore un fonctionnement des institutions".Par contre, il est "inquiétant" "qu'il reste encore 30 mois à vivre avec ce Président Macron qui est le Président du vide. C'est le Président de la division", condamne François Meylan.M. Macron "ne reconnaît aucune responsabilité" et "continue sur son narcissisme pathologique", selon l'expert. Il "incarne le désordre" et "le syndrome typique de Peter Pan".Quant au conflit en Ukraine, la France a contribué au soutien de Kiev à hauteur de 5,135 milliards d'euros. "C'est que beaucoup, c'est même énorme", estime François Meylan.Et "c'est de la corruption puisqu'on connaît le niveau de corruption du régime de Kiev". En outre, il y a "des frais qui sont pas quantifiés, notamment les 12.000 soldats ukrainiens qui ont été formés par l'armée française, autant en Pologne que sur le territoire de l'Hexagone".Dans le même temps, "on voit la précarité en France qui augmente", notamment, "un glissement de la classe moyenne vers le bas", ajoute le chef d’entreprise.

