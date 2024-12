https://fr.sputniknews.africa/20241205/une-mission-de-medecins-russes-sest-rendue-en-afrique-1069565093.html

Une mission de médecins russes s'est rendue en Afrique

Une mission de médecins russes s'est rendue en Afrique

Sputnik Afrique

Du 14 octobre au 16 novembre ce groupe, chargé d'une mission humanitaire et éducative, a travaillé au Cameroun, en Ouganda et en Zambie. 05.12.2024, Sputnik Afrique

2024-12-05T16:17+0100

2024-12-05T16:17+0100

2024-12-05T16:17+0100

ouganda

cameroun

russie

santé

médecine

kenya

afrique subsaharienne

opinion

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e8/0c/05/1069565298_0:418:1536:1282_1920x0_80_0_0_c30814c74857a734b52f29c67b79e697.jpg

Il comprenait:"Nous avons pris un avion du Cameroun vers l'Ouganda via le Kenya. Nous sommes restés une journée au Kenya. Il y avait beaucoup de travail en Ouganda. C’est dans ce dernier pays que les médecins ont passé la plupart du temps", a indiqué à Sputnik Afrique Rouslan Melline, chirurgien maxillo-facial d'Abakan, ville de la république russe de Khakassie.Leur principal objectif était d'aider la population, explique Rouslan. "Mais nous avons donné beaucoup de conférences", surtout les obstétriciens, ajoute-t-il.Selon lui, des instruments de fabrication russe destinés aux gynécologues ont été apportés en Afrique. En matière de chirurgie maxillo-faciale, il s’agit surtout d’équipements hospitaliers. De plus, les spécialistes russes ont donné du matériel de stérilisation portable et des unités de soins dentaires au Cameroun et à l'Ouganda.

ouganda

cameroun

russie

kenya

afrique subsaharienne

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

ouganda, cameroun, russie, santé, médecine, kenya, afrique subsaharienne, opinion