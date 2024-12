https://fr.sputniknews.africa/20241205/denomination-des-rues-a-bamako-il-faut-se-debarrasser-des-mauvais-souvenirs-coloniaux--1069564518.html

Dénomination des rues à Bamako: il faut se débarrasser des "mauvais souvenirs coloniaux"

Dénomination des rues à Bamako: il faut se débarrasser des "mauvais souvenirs coloniaux"

Sputnik Afrique

Dénomination des rues à Bamako: il faut se débarrasser des "mauvais souvenirs coloniaux" pour "redéfinir l'histoire", selon un analyste malien. 05.12.2024, Sputnik Afrique

2024-12-05T15:28+0100

2024-12-05T15:28+0100

2024-12-05T15:28+0100

bamako

mali

opinion

colonialisme

afrique subsaharienne

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e8/0c/05/1069564117_0:0:2103:1183_1920x0_80_0_0_622f0b1153e81cedae5142ff62890823.jpg

Par exemple, on pourrait rebaptiser les voies avec les noms de personnalités illustres de "la période des empires comme Soundiata Keita, Soumaoro Kanté", a suggéré l'analyste.Inspirée par le Niger, cette initiative "à saluer et à soutenir" représente ainsi un "facteur très important pour le renforcement de notre souveraineté malienne", poursuit M.Diallo. En plus de cela, il est nécessaire de "rappeler aux jeunes générations les valeureux et les dignes hommes et femmes qui ont servi le Mali avec dignité et honneur", conclut-il.

bamako

mali

afrique subsaharienne

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

bamako, mali, opinion, colonialisme, afrique subsaharienne