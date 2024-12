https://fr.sputniknews.africa/20241205/ce-plat-emblematique-africain-est-inscrit-au-patrimoine-culturel-de-lhumanite-1069553481.html

Ce plat emblématique africain est inscrit au patrimoine culturel de l'humanité

Ce plat emblématique africain est inscrit au patrimoine culturel de l'humanité

Sputnik Afrique

"Les savoir-faire liés à la fabrication de l'attiéké", un plat ancestral et emblématique de la Côte d'Ivoire, ont été inscrits mercredi sur la liste du... 05.12.2024, Sputnik Afrique

2024-12-05T07:02+0100

2024-12-05T07:02+0100

2024-12-05T07:02+0100

unesco

côte d'ivoire

afrique

nourriture

repas

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e8/0c/05/1069553309_0:123:3077:1853_1920x0_80_0_0_c01d851a6d961fb11dbb038414bc7200.jpg

Elle s'exprimait lors de la 19ème session intergouvernementale de sauvegarde du patrimoine culturel immatériel à Asuncion, la capitale du Paraguay. L'attiéké, semoule de manioc légèrement aigre qui accompagne les poissons et les viandes en sauce, est un pilier de l'alimentation quotidienne en Côte d'Ivoire et dans de nombreux pays d'Afrique de l'Ouest.Elle est préparée à base de tubercules de manioc séchés, broyés et tamisés. La farine ainsi obtenue est mélangée à du manioc fermenté et enfin cuite à la vapeur. Au fil du temps, elle est devenue un marqueur de la culture ivoirienne et un élément de fierté qui s'exporte à travers le continent."Ces savoir-faire reposent sur des gestes précis et des techniques traditionnelles qui ont traversé des siècles", a expliqué Mme Ly-Bakayoko. "Les peuples lagunaires /du sud de la Côte d'Ivoire, NDLR/ sont les détenteurs et praticiens des savoir-faire liés à la fabrication de l'attiéké", explique en outre le dossier de candidature déposé par la Côte d'Ivoire.

côte d'ivoire

afrique

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Algérie Presse Service (APS)

Algérie Presse Service (APS)

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Algérie Presse Service (APS)

unesco, côte d'ivoire, afrique, nourriture, repas