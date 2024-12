https://fr.sputniknews.africa/20241205/alerte-maximale-en-rdc-apres-des-dizaines-de-deces-dus-a-une-maladie-inconnue-1069567852.html

"Alerte maximale" en RDC après des dizaines de décès dus à une maladie inconnue

En conférence de presse à Kinshasa, le ministre de la Santé a évoqué "un niveau d'épidémie que nous devons surveiller". 05.12.2024, Sputnik Afrique

république démocratique du congo (rdc)

santé

Le phénomène décrit par les autorités sanitaires comme "un événement de santé publique inconnu" est localisé dans la région de Panzi, à quelque 700 km au sud-est de la capitale.Selon les premières données disponibles, cette maladie touche particulièrement les plus jeunes, 40% des cas concernant des enfants de moins de cinq ans. Les symptômes sont proches de ceux d'une grippe: fièvre, toux et maux de tête."On est plus ou moins dans l'affirmation que c'est respiratoire", a souligné le ministre.

