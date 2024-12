https://fr.sputniknews.africa/20241204/tucker-carlson-est-arrive-a-moscou-pour-interviewer-serguei-lavrov--1069537857.html

Tucker Carlson est arrivé à Moscou pour interviewer Sergueï Lavrov

Tucker Carlson est arrivé à Moscou pour interviewer Sergueï Lavrov

Maria Zakharova a publié sur sa chaîne Telegram une photo prise lors de l’interview. Selon elle, l'entretien est intéressant et sera rendu public dans quelques... 04.12.2024, Sputnik Afrique

“Nous sommes venus à Moscou pour interviewer le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov. Il occupe ce poste depuis plus longtemps que quiconque dans le monde, fait partie du gouvernement depuis plus de 25 ans et du corps diplomatique depuis 40 ans. Nous avons donc décidé de lui demander où nous en sommes exactement. Allons-nous vers un conflit sans précédent entre la Russie et les États-Unis ? L’élection de Donald Trump signifiera-t-elle la fin de ce conflit qui modifie le monde, l’économie américaine, l’économie mondiale, et menace la vie de chaque habitant de cette planète ? Et cela est-il possible ?”, a déclaré le journaliste américain.

