Monde multipolaire: pourquoi la résilience de la Russie remet en cause l’hégémonie occidentale

La bonne tenue de l'économie russe face aux sanctions représente un exemple pour les pays africains, a déclaré à Sputnik Afrique Chitanga Gideon Hlamalani, de... 04.12.2024, Sputnik Afrique

Moscou a su s'adapter et prospérer malgré les pressions extérieures. Et les sanctions n'ont pas donné de résultats, a affirmé à Sputnik Afrique Chitanga Gideon Hlamalani, de l'université de Johannesburg, commentant les déclarations du Président russe au forum d'investissement Russia Calling à Moscou.Cette résilience fait figure de leçon pour l’Afrique, où les économies manquent souvent de diversification, selon l'expert, qui a insisté sur l'importance de faire des sacrifices pour la souveraineté nationale et l'indépendance économique.Le fait que la Russie a invité les investisseurs des pays amis à rejoindre son marché boursier offre une opportunité unique pour la coopération Sud-Sud, ajoute l'expert. Des initiatives comme celle-ci réduisent la dépendance à l'égard des économies occidentales et favorisent le développement durable.

