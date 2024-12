https://fr.sputniknews.africa/20241204/malawi-11-morts-et-50000-personnes-touchees-pendant-la-saison-des-pluies-1069538033.html

Malawi: 11 morts et 50.000 personnes touchées pendant la saison des pluies

Malawi: 11 morts et 50.000 personnes touchées pendant la saison des pluies

04.12.2024

Selon le DoDMA, les catastrophes comprenant principalement des tempêtes, des bourrasques, de la grêle, des fortes pluies et de la foudre, ont affecté au total 10.833 foyers et 48.748 personnes. "Le département a enregistré 11 morts, dont 8 causées par la foudre, et trois autres par l'effondrement de murs et de toits", indique ce communiqué, signé par le commissaire à la gestion des catastrophes, Charles Kalemba. "Le département a également recensé 79 blessures, la majorité causées par la foudre ou par des murs ou toits endommagés". Vendredi, quatre collégiens ont été tués par la foudre et deux autres blessés dans un centre commercial à 45 km au nord de Lilongwe, la capitale du pays. Selon le DoDMA, tous les ménages affectés par la saison des pluies d'une manière ou d'une autre reçoivent un soutien du gouvernement du Malawi et de ses partenaires de développement sous la forme de nourriture et de denrées non-alimentaires. Le Malawi est toujours en phase de reconstruction des dégâts causés par le cyclone tropical Freddy, qui a frappé le pays en février et mars 2023, faisant 679 morts et plus de 530 personnes disparues dans 16 districts et villes. Le cyclone a affecté plus de 2,2 millions de personnes et fait près de 700.000 sans-abris.

