Les États-Unis et leurs alliés soutiennent les terroristes en Syrie, selon Moscou

Les groupes terroristes qui opèrent en Syrie bénéficient du soutien américain, mais la Russie et les forces syriennes s'opposent à eux depuis le premier jour... 04.12.2024, Sputnik Afrique

C'est ce qu'a déclaré le représentant permanent de la Russie auprès de l'Onu, Vassili Nebenzia, lors d'une réunion du Conseil de sécurité des Nations Unies. Le responsable a souligné que l'armée russe et ses alliés syriens avaient repoussé les attaques de terroristes dès le premier jour. Depuis le début de l'opération, environ 400 d'entre eux ont été éliminés et plus de 600 ont été blessés.

