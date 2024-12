https://fr.sputniknews.africa/20241204/le-gabon-prevoit-de-construire-de-nouvelles-routes-le-reliant-a-la-guinee-equatoriale-et-au-1069545682.html

Le Gabon prévoit de construire de nouvelles routes le reliant à la Guinée équatoriale et au Cameroun

Le Gabon prévoit de construire de nouvelles routes le reliant à la Guinée équatoriale et au Cameroun

L'accord de construction a été signé par le Président gabonais et la société de construction égyptienne Arab Contractors lors de la visite de Brice Oligui...

Selon Arab Contractors, ce partenariat permettra de créer deux routes stratégiques qui renforceront l'intégration économique de la région. Le Président gabonais a souligné l'importance du transfert de compétences des entrepreneurs arabes vers les entrepreneurs gabonais et a exprimé son souhait d'établir une succursale d'Arab Contractors au Gabon. Ce projet s'inscrit dans l'initiative globale des pays d'Afrique centrale visant à développer les infrastructures pour améliorer la circulation des biens et des personnes dans le cadre de la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale.

