L’Afrique du Sud et l’Arabie saoudite discutent de la coopération dans le domaine de la défense

L'Afrique du Sud et l'Arabie saoudite discutent de la coopération dans le domaine de la défense

04.12.2024

La rencontre a eu lieu à Riyad le 3 décembre entre les ministres Angie Motshekga et Khalid bin Salman bin Abdulaziz.Ils ont discuté des moyens de renforcer la coopération bilatérale, selon un communiqué du ministère saoudien de la DéfenseLes ministres ont également passé en revue l'évolution de la situation et les développements régionaux et internationaux, et ont échangé sur des sujets d’intérêt commun.

