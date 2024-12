https://fr.sputniknews.africa/20241204/la-russie-est-un-modele-surtout-pour-lafrique-pour-cette-raison-selon-un-analyste-tunisien--1069552476.html

La Russie est un modèle, surtout pour l'Afrique, pour cette raison, selon un analyste tunisien

La Russie est un modèle, surtout pour l'Afrique, pour cette raison, selon un analyste tunisien

04.12.2024

Le modèle de la Russie, pays qui fait face aux sanctions occidentales cherchant en vain à l'affaiblir, "est exportable surtout aux pays africains", a déclaré ce mercredi 4 décembre à Sputnik Afrique Riadh Sidaoui, expert tunisien en géopolitique et sociologie politique et directeur du Centre arabe de recherches et d’analyses politiques et sociales (CARAPS) de Genève.Il commentait les déclarations faites par le Président russe lors du forum d'investissement Russia Calling à Moscou.Selon lui, la résilience russe montre à d'autre peuples qu'ils peuvent faire face aux sanctions s'ils restent unis, travaillent et trouvent de bons alliés.La souveraineté nationale passe par l'économieLors du forum, Vladimir Poutine a appelé les "pays amis" à participer au marché boursier russe.Ces derniers temps, plusieurs pays africains se sont révoltés contre leurs anciens colonisateurs. C'est le cas du Mali, du Niger, du Burkina Faso, du Sénégal et du Tchad. Cette révolution africaine contre les ex-colonisateurs permet de "faire une réorientation de leurs alliances avec des alliés sûrs qui n'ont jamais exploité ces pays", comme la Russie, la Chine et les pays des BRICS, explicite M.Sidaoui.Fonds d'investissement Russie-AfriqueM.Sidaoui a qualifié d'intelligente et d'historique la décision de Vladimir Poutine de créer un fonds d'investissement destiné à soutenir les entreprises russes souhaitant investir en Afrique.

