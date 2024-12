https://fr.sputniknews.africa/20241204/la-cote-divoire-se-dotera-de-2-importantes-centrales-1069539844.html

La Côte d’Ivoire se dotera de 2 importantes centrales

Les accords pour la réalisation de ces infrastructures énergétiques ont été signés le 2 décembre à Abidjan, par le ministre ivoirien des Mines, du Pétrole et... 04.12.2024, Sputnik Afrique

La première centrale, de type thermique, sera située à Songon et entrera en service dans 3 ans. Le projet est porté par le groupe chinois Songon Energies. L’infrastructure aura une capacité installée supplémentaire de 372 MW et une production annuelle estimée à 2,800 GWh.La deuxième centrale, de type solaire, sera située à Katiola, dans la région du Hambol. Le projet est porté par la société Katiola Solar Power, filiale de la société suisse JC Mont-Fort. L’infrastructure aura une capacité de 50 MW. Elle entrera en service dans 1 an et demi.

