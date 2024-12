https://fr.sputniknews.africa/20241204/en-syrie-les-forces-armees-syriennes-et-russes-parviennent-a-empecher-les-attaques-des-radicaux-1069533734.html

En Syrie, "les forces armées syriennes et russes parviennent à empêcher les attaques des radicaux"

Ces forces mènent rapidement des contre-offensives, avance auprès de Sputnik Osama Dannura, analyste politique, expert des affaires syriennes 04.12.2024, Sputnik Afrique

Osama Dannura espère qu’une "position commune des États arabes sera bientôt élaborée, ce qui permettra de résister plus efficacement aux tentatives d'ingérence extérieure". Selon lui, Israël et les États-Unis ont des "objectifs cachés", malgré "les efforts diplomatiques actifs" de la Russie et de l'Iran. L’expert s’alarme de la situation économique à Alep, laquelle a empiré en raison des sanctions occidentales: "Il existe un besoin naturel de créer des infrastructures durables et de reprendre l’activité économique. Cependant, dans le contexte des hostilités et des sanctions occidentales, cela est pratiquement irréaliste, ce qui rend impossible le retour des personnes déplacées dans leurs foyers".

