Voici les meilleurs artistes africains de 2024, selon le Rolling Stone

La chanteuse, compositrice et danseuse sud-africaine Tyla (6e mondial) est saluée pour son album homonyme. Le genre de l'amapiano ne "pouvait pas demander un ambassadeur plus efficace", note le magazine spécialisé;

L'auteur, compositeur et interprète nigérian Rema se classe 11e avec son Heis, un album "bourdonnant, viscéral et entraînant", sans équivalent dans le style afro-beat;

La chanteuse et compositrice nigériane Tems est 37e au classement, avec son album Born in the Wild, procurant une "expérience d'écoute autant physique qu'émotionnelle";