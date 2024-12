https://fr.sputniknews.africa/20241203/senegal-malick-ndiaye-elu-president-de-lassemblee-nationale-1069519572.html

Sénégal: Malick Ndiaye élu président de l'Assemblée nationale

Le député Malick Ndiaye (41 ans) a été élu le 2 décémbre président de l'Assemblée nationale du Sénégal, lors de la session inaugurale de la nouvelle

sénégal

afrique subsaharienne

parlement

Secrétaire national à la communication du parti au pouvoir, les Patriotes africains du Sénégal pour le travail, l’éthique et la fraternité (Pastef) qui a remporté une victoire écrasante aux élections législatives du 17 novembre, Ndiaye était depuis avril 2024 ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et aériens dans le gouvernement dirigé par Ousmane Sonko.Aissata Tall Sall, ministre des Affaires étrangères et ministre de la Justice sous la présidence de Macky Sall a été choisie présidente de l'unique groupe parlementaire de l'opposition.Pressenti à la tête de l'Assemblée par plusieurs analystes, le Premier ministre Ousmane Sonko qui a dirigé la liste de Pastef aux législatives a finalement renoncé à son siège de député. L'ex-Président Macky Sall, tête de la liste Takku Wallu qui a décroché 16 sièges, a lui aussi renoncé à son mandat parlementaire.Les législatives du 17 novembre faisant suite à la dissolution, le 12 septembre, de l'Assemblée nationale, ont consacré une large victoire de Pastef qui a remporté 130 des 165 sièges de députés mis en compétition.

