Région de Koursk: Kiev a perdu 300 hommes, deux chars et deux Bradley en 24h

Les forces russes ont détruit deux chars, 17 blindés de combat, trois pièces d'artillerie, six mortiers et quatre véhicules de combat d'infanterie, dont deux Bradley de fabrication américaine.

L'aviation et l'artillerie russes ont frappé des effectifs comme des équipements ennemis dans six secteurs de la région et six autres zones de la région de Soumy voisine.