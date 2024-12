https://fr.sputniknews.africa/20241203/mon-regiment-dans-lequel-jai-servi-en-france-a-des-unites-deployees-en-ukraine-depuis-2-ans-1069533163.html

"Mon régiment, dans lequel j'ai servi en France, a des unités déployées en Ukraine depuis 2 ans"

Dans ce numéro de L’Afrique en marche, Erwan Castel fait le point sur les enjeux et les conséquences de l’utilisation du missile balistique hypersonique de... 03.12.2024, Sputnik Afrique

Dans ce numéro de L'Afrique en marche, Erwan Castel, volontaire breton sur le front du Donbass, expert et analyste militaire, fait le point sur les enjeux et les conséquences de l'utilisation du missile balistique hypersonique de moyenne portée Orechnik en Ukraine ainsi que sur la question de l'envoi de troupes au sol par la France et le Royaume-Uni.

"L'utilisation historique du nouveau missile balistique hypersonique de moyenne portée Orechnik en Ukraine par les Forces aérospatiales russes en conditions de combat vise essentiellement à déterminer les termes d'un futur traité de paix avec l'Ukraine et la restauration ultérieure d’une nouvelle architecture de sécurité européenne, détruite par les Américains, à quelques semaines de l’investiture de Trump comme 47e Président États-Unis", affirme à Radio Sputnik Afrique Erwan Castel, volontaire breton sur le front du Donbass de février 2015 à juin 2023, expert et analyste militaire.Pour Erwan Castel, les déclarations du Président français et du Premier ministre britannique concernant l’envoi de troupes au sol en Ukraine" sont un doux euphémisme, puisque les troupes occidentales sont déjà présentes sur le sol ukrainien de l'avis et de l'aveu même de responsables politiques occidentaux comme le Chancelier allemand, Olaf Scholz. En effet, pour justifier son refus d'envoyer des troupes allemandes en Ukraine, Scholz avait déclaré qu’il ne donnerait pas de missiles Taurus à Kiev. Ce qu’il faut comprendre de cette déclaration c’est que le Chancelier Scholz refuse de donner les Taurus à Kiev car il ne veut pas envoyer les spécialistes et forces spéciales allemandes en Ukraine qui seront chargés d'accompagner la mise en œuvre de ces missiles. Sous-entendu: les missiles Storm Shadow britanniques, les Scalp français et les ATACMS américains sont tirés en direction de la Russie grâce à des spécialistes présents au sol en Ukraine, assistés par des moyens de renseignements aéroportés et spatiaux de l'Otan. Mon ancien régiment, dans lequel j'ai servi en France pendant plus de dix ans, a des unités qui sont déjà déployées depuis plus de deux ans sur le sol ukrainien".► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes : Apple Podcasts – Afripods – Deezer – Castbox – Podcast Addict – Spotify

