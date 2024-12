https://fr.sputniknews.africa/20241203/les-forces-speciales-penetrent-de-force-dans-le-batiment-du-parlement-sud-coreen-1069534367.html

Les forces spéciales pénètrent de force dans le bâtiment du parlement sud-coréen

Les forces spéciales pénètrent de force dans le bâtiment du parlement sud-coréen

03.12.2024

Les forces spéciales sud-coréennes sont entrées au parlement du pays quelques heures après l'introductgion de la loi martiale par le Président Yoon Seok-youl, relate l'agence Yonhap.L'opposition se serait barricadée à l'intérieur. Dans le même temps, de nombreux législateurs et militants de l'opposition tentent d'entrer dans le siège du parlement malgré le chaos. Ils réagissent à un message largement diffusé sur les réseaux sociaux par le chef de l'opposition Lee Jae-myung, qui a appelé les gens à se rendre au parlement et a de nouveau déclaré que Yoon Seok-youl n'était plus Président.Le Président avait annoncé l'introduction de la loi martiale après une réunion convoquée d'urgence dans la nuit du 2 au 3 décembre. Il avait expliqué cette décision par la nécessité d'éradiquer les "forces pro-nord-coréennes " et de maintenir l’ordre constitutionnel libéral. Selon le chef de l'État, les tentatives de destitution risquent de paralyser le pouvoir.

