L'aviation syrienne détruit un LRM appartenant aux terroristes - vidéo

L'aviation syrienne détruit un LRM appartenant aux terroristes - vidéo

L'armée de l'air syrienne a mené une frappe sur une position de tir et des terroristes du groupe Hayat Tahrir al-Cham", a déclaré à Sputnik une source... 03.12.2024, Sputnik Afrique

Les avions syriens ont attaqué une position d'artillerie et détruit un lance-roquettes multiple ainsi qu'un groupe de terroristes du groupe Hayat Tahrir al-Cham" (anciennement Front al-Nosra*) sur l'autoroute M-5 reliant Alep à Damas, à proximité du village de Khan Cheikhoun, a déclaré à Sputnik une source sécuritaire.Des groupes terroristes, dont Hayat Tahrir al-Cham*, avaient lancé une vaste opération vers les villes d'Alep et Hama, le 29 novembre.Alep, deuxième plus grande ville du pays, est passée sous le contrôle des terroristes. Le commandement de l'armée syrienne a annoncé, le 1er décembre, que l'avancée vers Hama avait été stoppée et que les troupes gouvernementales avaient lancé une contre-offensive, libérant un certain nombre de localités.* Organisation terroriste interdite en Russie

