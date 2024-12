https://fr.sputniknews.africa/20241203/la-guinee-decrete-trois-jours-de-deuil-apres-la-tragedie-de-nzerekore-1069525066.html

La Guinée décrète trois jours de deuil après la tragédie de N'Zérékoré

Un deuil de trois jours aura lieu en Guinée pour honorer les victimes du mouvement de foule ayant eu lieu à N'Zérékoré, qui a fait au moins 56 morts, a indiqué... 03.12.2024, Sputnik Afrique

Le gouvernement présente ses condoléances et "exprime sa compassion" envers les victimes du mouvement de foule à N'Zérékoré, qui a fait au moins 56 morts, a indiqué le Premier ministre Bah Oury lequel s'est rendu sur place. Le responsable a appelé à "l'apaisement, à la solidarité et au renforcement de la cohésion" après le drame. Le drapeau national sera mis en berne sur le territoire et dans les représentations diplomatiques à l'étranger.

