https://fr.sputniknews.africa/20241203/deux-asteroides-de-la-taille-du-gratte-ciel-egyptien-iconic-tower-se-dirigent-vers-la-terre-1069525907.html

Deux astéroïdes de la taille du gratte-ciel égyptien Iconic Tower se dirigent vers la Terre

Deux astéroïdes de la taille du gratte-ciel égyptien Iconic Tower se dirigent vers la Terre

Sputnik Afrique

Deux astéroïdes potentiellement dangereux vont passer à proximité de l'orbite terrestre, rapporte Newsweek en se référant à des données de la NASA. 03.12.2024, Sputnik Afrique

2024-12-03T12:19+0100

2024-12-03T12:19+0100

2024-12-03T12:19+0100

nasa

terre

égypte

astéroïde

international

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/104178/21/1041782149_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_727f9a016d47273ae95b3faf3c743fd8.jpg

Les astéroïdes ont été nommés 2007 JX2 et 2020 XR. Ils mesurent respectivement 402,3 mètres et 387,7 mètres. Les corps célestes doivent passer devant notre planète aujourd'hui et demain, 2007 JX2 passant à une distance d'environ cinq millions et demi de kilomètres de la Terre et 2020 XR à un peu plus de deux millions de kilomètres.La NASA considère comme dangereux les corps célestes dont le diamètre est supérieur à 140 mètres et qui s'approchent de l'orbite terrestre à une distance de sept millions et demi de kilomètres.

terre

égypte

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

nasa, terre, égypte, astéroïde, international