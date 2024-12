https://fr.sputniknews.africa/20241203/cette-region-russe-a-augmente-ses-echanges-commerciaux-avec-lafrique-de-pres-de-10-1069526576.html

Cette région russe a augmenté ses échanges commerciaux avec l’Afrique de près de 10%

Cette région russe a augmenté ses échanges commerciaux avec l’Afrique de près de 10%

Sputnik Afrique

La région russe de Novossibirsk, en Sibérie occidentale, a augmenté ses échanges commerciaux avec l’Afrique de 9,7%. 03.12.2024, Sputnik Afrique

2024-12-03T12:36+0100

2024-12-03T12:36+0100

2024-12-03T12:36+0100

afrique subsaharienne

novossibirsk

échanges

échanges commerciaux

commerce

exportations

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e7/09/15/1062269351_0:0:2190:1233_1920x0_80_0_0_ec29e414aaf3993d7180a536e81526fc.jpg

Les données englobent les trois premiers trimestres 2024, selon le ministère régional de l’Économie. La région a ainsi exporté vers l’Afrique des produits alimentaires, des matières premières, des carburants, des produits énergétiques, des produits chimiques, des produits d'ingénierie et des métaux.De plus, les échanges ont bondi dans d'autres directions: vers l'Amérique latine (9%) et vers des pays de la région Asie-Pacifique (2%).

afrique subsaharienne

novossibirsk

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

afrique subsaharienne, novossibirsk, échanges, échanges commerciaux, commerce, exportations