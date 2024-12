https://fr.sputniknews.africa/20241202/les-terroristes-en-syrie-sont-soutenus-par-lukraine-les-etats-unis-et-leurs-allies-1069516844.html

"Les terroristes en Syrie sont soutenus par l'Ukraine, les États-Unis et leurs alliés"

"Les terroristes en Syrie sont soutenus par l'Ukraine, les États-Unis et leurs alliés"

Sputnik Afrique

L'Occident finance, arme et renseigne ces groupements radicaux en Syrie, selon un expert. 02.12.2024, Sputnik Afrique

2024-12-02T17:45+0100

2024-12-02T17:45+0100

2024-12-02T17:45+0100

syrie

terrorisme

sponsor du terrorisme

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e7/02/06/1057830841_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_76aeb8debd70c40d1dd2a377e956db09.jpg

Ce n'est plus un secret pour personne que "les terroristes en Syrie sont soutenus par l'Ukraine, les États-Unis et leurs alliés".C'est ce qu'a déclaré à Sputnik Housam Shaib, expert des groupes armés et des questions militaires et stratégiques.L'Occident finance, arme et renseigne ces groupements radicaux afin de continuer de déstabiliser le pays. Cette tendance "peut engendrer des conséquences imprévisibles, y compris pour les sponsors mêmes du terrorisme", alerte-t-il.La communauté internationale doit prendre très au sérieux la crise syrienne qui va "inévitablement avoir des répercussions sur d'autres régions", conclut l'expert.

syrie

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

syrie, terrorisme, sponsor du terrorisme