Les bureaux d'enrôlement en Ukraine extorquent de l'argent de ceux qui ne veulent pas aller au front

Les bureaux d'enrôlement en Ukraine extorquent de l'argent de ceux qui ne veulent pas aller au front

Des agents de recrutement ont fait pression sur la famille d'un homme pour qu'elle verse de l'argent et qu'il ne soit pas envoyé au front, a déclaré à Sputnik... 02.12.2024

Des civils sont soumis au chantage pour ne pas être envoyés au front, a déclaré à Sputnik un représentant des forces de sécurité russes. Celui-ci a reçu le témoignage d'une habitante de la région de Zaporojié, dont la sœur a été victime de pressions. Les employés ont déclaré que son époux serait envoyé sur les points "les plus chauds" du front, si la somme n'était pas versée. Les agents ont tenté d’arrêter l'homme, mais il a résisté et s'est enfui. Ceux qui se présentaient comme des agents du bureau ont ajouté qu'ils avaient l'adresse du fugitif, et que s'il ne venait pas vers eux avec le montant spécifié, lui et ses proches auraient des problèmes.

