Les BRICS ne discutent pas de la création d'une monnaie commune, selon la diplomatie sud-africaine

Les BRICS ne discutent pas de l'introduction d'une monnaie commune pour remplacer le dollar, mais se concentrent sur les échanges en monnaies locales, a fait... 02.12.2024, Sputnik Afrique

"Les dirigeants des BRICS ont appelé à une réforme du système financier international pour faciliter les échanges en monnaies locales. Cependant, les BRICS ne discutent pas de la création d'une monnaie commune", a ainsi écrit sur X Crispin Phiri, porte-parole de la diplomatie sud-africaine. Il a ajouté que ce projet "n’implique pas la dédollarisation".️Selon le diplomate sud-africain, l’affirmation selon laquelle les BRICS envisagent de créer une nouvelle monnaie relève d’un "récit erroné". Il a ainsi indirectement réagi à la récente déclaration du Président élu américain. Le 30 novembre, Donald Trump a menacé les BRICS de droits de douane "à 100%" s'ils sapent la domination du dollar.Précédemment, Vladimir Poutine avait déclaré qu’il était trop tôt pour parler de la création d'une monnaie unique des BRICS et qu'un tel objectif n'existait pas. De plus, cela nécessiterait une plus grande intégration des économies des pays membres et leur similarité structurelle. 88% du commerce de la Russie avec ses partenaires des BRICS s’effectue actuellement en monnaies locales, selon le Président russe.

2024

