Les autorités soudanaises expriment leur gratitude à la Russie pour son soutien

Le Soudan a remercié la Russie pour avoir rejeté une résolution à l'Onu avancée par Londres, rapporte un communiqué du Conseil de souveraineté de transition. 02.12.2024, Sputnik Afrique

Abdel Fattah al-Burhan, dirigeant soudanais, a remercié la Russie, alors que Moscou n'a pas soutenu une récente résolution à l'Onu, rédigée par le Royaume-Uni et la Sierra Leone, selon un communiqué du Conseil de souveraineté de transition.Moscou a rejeté la résolution du Conseil de sécurité de l'Onu en raison des efforts de Londres pour conserver la possibilité de s'ingérer dans les affaires soudanaises, selon une déclaration de Dmitri Polyansky, premier représentant permanent adjoint de la Russie auprès des Nations unies.Le veto russe est une position noble, contribuant à renforcer les relations entre les deux pays et favoriserait une coopération plus large, note le Conseil de souveraineté.

