Le dirigeant tchadien évoque les raisons de la rupture de l’accord militaire avec la France

Le dirigeant tchadien évoque les raisons de la rupture de l’accord militaire avec la France

La décision du Tchad de rompre son accord militaire avec la France est un "acte souverain, mûrement réfléchi, entièrement assumé", a déclaré Mahamat Idriss... 02.12.2024, Sputnik Afrique

L’accord militaire entre le Tchad et la France "est devenu obsolète", a avancé le 1er décembre Mahamat Idriss Déby Itno lors d’un point de presse. Le pays avait annoncé son retrait de l’accord le 28 novembre.Signé en 1976, "à une autre époque", il "ne correspondait plus, ni aux réalités sécuritaires, géopolitiques et stratégiques de notre temps, ni à nos attentes légitimes quant à la pleine expression de notre souveraineté".Le Président tchadien a mis en valeur les forces armées du pays qui "sont plus que capables de défendre l’intégrité de notre territoire et d’assurer la sécurité de nos concitoyens". La décision renforcera l’indépendance du Tchad, a-t-il assuré.Mahamat Idriss Déby Itno a précisé que la "rupture ne concerne que l’accord de coopération militaire dans sa configuration actuelle", que le partenariat avec Paris sera réorienté vers "des domaines qui auront plus d’impact positif sur le quotidien de nos populations respectives". "Le Tchad n’est nullement dans une logique de remplacement d’une puissance par une autre, encore moins dans une approche de changement de maître", a-t-il fait savoir.

