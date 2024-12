https://fr.sputniknews.africa/20241202/le-chantier-del-dabaa-premiere-centrale-nucleaire-egyptienne-est-en-avance-sur-le-calendrier-1069516111.html

Le chantier d’El-Dabaa, première centrale nucléaire égyptienne, est en avance sur le calendrier

Le chantier d’El-Dabaa, première centrale nucléaire égyptienne, est en avance sur le calendrier

Un récupérateur de corium a été installé dans la 4e unité de la centrale plus tôt que prévu, soit 4 mois en avance, a indiqué à Sputnik le directeur du projet... 02.12.2024, Sputnik Afrique

Ensuite, "un vaste ensemble de travaux" est prévu, notamment la construction d’un bâtiment réacteur, celui des systèmes auxiliaires, et des systèmes hydrauliques, a fait savoir Alexeï Kononenko, directeur du projet de construction de la centrale. Il s'est exprimé en marge du forum Développement de l’industrie nucléaire en Égypte.Situé à 350 kilomètres du Caire sur le littoral nord-ouest du pays, le chantier doit être achevé en 2030. La Russie et l'Égypte ont signé un accord pour la construction de la centrale en 2015. Le projet comprend la réalisation de 4 unités avec des réacteurs russes VVER-1200 de génération 3+. La première pierre des deux premières unités a été posée en 2022. Le chantier du 3e bloc a été lancé en 2023 et celui du 4e bloc en janvier 2024.

