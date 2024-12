https://fr.sputniknews.africa/20241202/il-faut-que-la-verite-sorte-sur-le-drame-de-thiaroye-1069515069.html

"Il faut que la vérité sorte sur le drame de Thiaroye"

Le 1er décembre, le Sénégal a rendu hommage aux tirailleurs qui ont été tués à Thiaroye en 1944. Au micro de Sputnik Afrique, Djibril Gningue, analyste... 02.12.2024, Sputnik Afrique

"Il faut que la vérité sorte sur le drame de Thiaroye" Sputnik Afrique Le 1er décembre, le Sénégal a rendu hommage aux tirailleurs qui ont été tués à Thiaroye en 1944. Au micro de Sputnik Afrique, Djibril Gningue, analyste sénégalais et directeur de l’Unité de recherche paix et sécurité du GRADEC est revenu sur cette date et sur les aveux d'Emmanuel Macron.

"C'est des petits pas politiques, certainement des petits pas. C'est pour maintenir toujours ce voile très épais sur ce drame-là, qui est un drame extraordinaire, qui traduit tout, qui traduit tout le mépris que la France, que les autorités françaises ont toujours eu envers les colonies d'une manière générale et envers toutes les colonies africaines et les tirailleurs africains", a commenté auprès de Zone de Contact Djibril Gningue, directeur de l’Unité de recherche paix et sécurité du GRADEC.Retrouvez également dans cette émission:-Djibril Gningue, analyste sénégalais et directeur de l’Unité de recherche paix et sécurité du GRADEC sur le Président sénégalais qui a affirmé que les soldats français partiront bientôt du Sénégal.- Thierno Birahim Guèye, président de la Fédération des associations des descendants des tirailleurs sénégalais de l'Afrique sur les aveux du Président français par rapport au massacre de Thiaroye-Karine Béchet-Golovko, professeur de droit invitée à l'université d'état de Moscou sur les déclarations de Vladimir Poutine lors du sommet de l'OTSC au Kazakhstan.-Egountchi Behanzin, président de la Ligue de Défense Noire Africaine sur les propos de Serguei Lavrov qui a dénoncé le soutien de l'Ukraine à des groupes terroristes en Syrie et en Afrique.Pour en savoir plus, écoutez notre podcast!Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Overcast – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods- Spotify► Écoutez tous les podcasts de Zone de contact

