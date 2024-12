https://fr.sputniknews.africa/20241202/fuite-sur-loleoduc-droujba-en-pologne-une-version-de-sabotage-nest-pas-exclue-1069506361.html

Fuite sur l’oléoduc Droujba en Pologne, une version de sabotage "n’est pas exclue"

Fuite sur l’oléoduc Droujba en Pologne, une version de sabotage "n’est pas exclue"

Sputnik Afrique

La fuite sur une ligne de pipeline reliant la Russie à l’Allemagne a été signalée le 1er décembre près de Pniewo, dans l'ouest de la Pologne. Il n'y a aucun... 02.12.2024, Sputnik Afrique

2024-12-02T09:26+0100

2024-12-02T09:26+0100

2024-12-02T09:26+0100

international

russie

pétrole

pologne

fuite

oléoduc

pipeline

accident

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e7/0a/0c/1062722606_0:130:3181:1919_1920x0_80_0_0_557bdc1afdf9ee61abff1c8a2702a0e1.jpg

Actuellement, les spécialistes tentent de rétablir le pompage du pétrole et d'éliminer les conséquences de la fuite, a déclaré à Sputnik un responsable de la société PERN, opérateur polonais de l'oléoduc. "Aucune des versions, y compris la version de dommages intentionnels au pipeline, ainsi que la version d'une raison purement technique, n'est exclue", selon lui.L’oléoduc Droujba (Amitié en russe) a été construit dans les années 1960. Il transportait du pétrole depuis le Sud-Est de la Russie vers l'Allemagne à travers l'Ukraine, la Hongrie et la Pologne. En 2023, l’Allemagne a cessé d’acheter du pétrole à la Russie et a commencé à l’importer depuis le Kazakhstan en utilisant le Droujba.

russie

pologne

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

international, russie, pétrole, pologne, fuite, oléoduc, pipeline, accident