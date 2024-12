https://fr.sputniknews.africa/20241202/entretien-poutine-pezeshkian-la-syrie-a-lordre-du-jour--1069517613.html

Entretien Poutine-Pezeshkian: la Syrie à l'ordre du jour

Entretien Poutine-Pezeshkian: la Syrie à l'ordre du jour

Sputnik Afrique

Le Président russe Vladimir Poutine a discuté de l'aggravation de la crise syrienne avec son homologue iranien. Les deux dirigeants ont insisté sur leur... 02.12.2024, Sputnik Afrique

2024-12-02T18:05+0100

2024-12-02T18:05+0100

2024-12-02T18:05+0100

international

iran

syrie

terrorisme

diplomatie

vladimir poutine

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e8/0c/02/1069513991_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_ce26a9dd45c4d7c317a5b2dc435183c9.jpg

Vladimir Poutine a eu ce lundi 2 décembre un entretien téléphonique avec le Président iranien Masoud Pezeshkian, a annoncé l'administration présidentielle russe.Un soutien inconditionnel a été exprimé aux autorités légitimes syriennes, qui cherchent à "restaurer l'ordre constitutionnel et l'intégrité territoriale du pays". L'importance de coordonner les efforts dans le cadre du format d'Astana et avec la participation de la Turquie a été soulignée.L'Iran est convaincu que les événements récents font partie d'un plan dangereux des États-Unis et d'Israël "visant à déstabiliser politiquement la région dans l'intérêt des sionistes", a pour sa part déclaré Masoud Pezeshkian, cité par son service de presse.

iran

syrie

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

international, iran, syrie, terrorisme, diplomatie, vladimir poutine