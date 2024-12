https://fr.sputniknews.africa/20241202/des-terroristes-se-prepareraient-a-utiliser-du-gaz-toxique-en-syrie-1069516227.html

Des terroristes se prépareraient à utiliser du gaz toxique en Syrie

Des membres du Front Al-Nosra* ont été aperçus en train de convoyer des bouteilles de gaz toxiques vers les environs d'Idlib et d'Alep, rapporte un... 02.12.2024, Sputnik Afrique

international

syrie

gaz

armes chimiques

attaque chimique

terrorisme

alep

Sputnik a obtenu des informations confirmant que le Front Al-Nosra* se préparerait à faire usage gaz toxiques dans des zones rurales près des villes syriennes d'Alep et d'Idlib.Des terroristes du groupe ont transporté plusieurs bouteilles contenant des produits toxiques depuis l'un des quartiers généraux du Parti islamique du Turkestan, à Jisr al-Choghour, selon un correspondant de Sputnik.Ils les convoyées dans des ambulances des Casques blancs vers le sud d'Idlib et l'ouest d'Alep.Les Casques blancs sont devenus un élément clé de la campagne de communication lancée en 2013 contre les autorités syriennes. Au cours des années qui ont suivi, des accusations étaient formulées régulièrement, souvent dans des cycles qui coïncidaient avec les victoires de l'armée syrienne. Les Casques blancs ont joué un rôle provocateur en fabriquant une attaque chimique imputée aux forces syriennes le 4 avril 2017 à Khan Cheikhoun, dans la province d'Idlib. Aucune preuve d'implication de l'armée syrienne n’a été produite, mais cela n'a pas empêché les États-Unis de lancer une frappe contre la base aérienne syrienne d'Al-Chaayrate trois jours plus tard.* Organisation terroriste interdite en Russie

syrie

alep

