https://fr.sputniknews.africa/20241202/attaques-de-terroristes-en-syrie-une-consequence-des-echecs-de-netanyahou-au-liban-sud-1069518553.html

Attaques de terroristes en Syrie: "une conséquence des échecs de Netanyahou au Liban-Sud"

Attaques de terroristes en Syrie: "une conséquence des échecs de Netanyahou au Liban-Sud"

Sputnik Afrique

L'aggravation de la situation en Syrie où les terroristes ont pris le contrôle de plusieurs localités dont la ville d'Alep pourrait être un élément d'un projet... 02.12.2024, Sputnik Afrique

2024-12-02T19:40+0100

2024-12-02T19:40+0100

2024-12-02T19:40+0100

international

syrie

terrorisme

alep

liban

israël

hezbollah

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/104301/51/1043015176_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_84363e49f1961c224f88d6602e6e0134.jpg

La situation actuelle en Syrie pourrait être une conséquence des échecs de Benjamin Netanyahou au sud du Liban et faire partie d'un plan israélien visant à "déclencher une autre bataille dans un pays arabe avec le soutien de groupes terroristes" pour couper la Syrie du mouvement Hezbollah, a déclaré ce lundi 2 décembre à Sputnik Muоhanad al-Haj Ali, ancien membre du Parlement syrien.Damas et ses alliés auraient aussi un plan militaireSelon lui, le retrait de l’armée syrienne d’Alep, une ville de 5 millions d'habitants, a été dicté par le désir du haut commandement de "ne pas déclencher des hostilités dans la ville" et de la protéger des destructions.Toutefois, Damas et ses alliés ont un plan militaire, estime l'expert, rappelant la déclaration de la Défense syrienne sur sa disposition à lancer une contre-offensive contre les groupes terroristes.

syrie

alep

liban

israël

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

international, syrie, terrorisme, alep, liban, israël, hezbollah