Afrique du Sud: plus de 40 armes à feu découvertes au domicile d’une femme d’affaires

"Lorsque la police et les agents des services fiscaux sud-africains (Sars) ont perquisitionné la maison de Shauwn Mkhize, ils ont trouvé bien plus que les documents et les biens qu'ils recherchaient", a indiqué la police.Elle a expliqué qu’une fois à l'intérieur de la maison, les policiers ont découvert 40 armes à feu, ainsi que des documents, dans un coffre-fort, alors que six autres armes à feu ont été retrouvées cachées dans une autre partie de la maison."Les armes récupérées comprenaient des fusils, des carabines et des pistolets, ainsi que 200 cartouches", précise-t-on.Dans un communiqué, Sars a déclaré que le raid faisait partie des efforts pour lutter contre l'évasion fiscale et les activités criminelles qui sapent l'économie du pays."Cette décision est une étape cruciale dans l'objectif stratégique de rendre la tâche de plus en plus difficile et coûteuse pour les contribuables qui s'engagent volontairement et intentionnellement dans des activités criminelles", souligne le fisc sud-africain.

