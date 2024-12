https://fr.sputniknews.africa/20241202/abus-et-violation-de-la-justice-trump-critique-la-decision-de-joe-biden-de-gracier-son-fils-1069504867.html

"Abus et violation de la justice": Trump critique la décision de Joe Biden de gracier son fils

Le 1er décembre, moins de deux mois avant son départ de la Maison-Blanche, Joe Biden a annoncé qu’il accordait la grâce à son fils Hunter. Pourtant, il avait à... 02.12.2024, Sputnik Afrique

"La grâce accordée par Joe à Hunter s'applique-t-elle aux otages du 6 janvier emprisonnés depuis des années? Quel abus et violation de la justice!", a ainsi réagi Donald Trump sur le réseau Truth Social, en se référant aux individus condamnés pour l’assaut du Capitole le 6 janvier 2021.Ce qui est reproché à Hunter Biden: En 2023, l’homme a été reconnu coupable de deux affaires pénales. Il a ainsi plaidé coupable d'acquisition illégale d'armes et de fraude fiscale. Hunter Biden aurait dû payer 1,4 million de dollars au fisc entre 2016 et 2019. Les tribunaux devraient annoncer leurs verdicts dans les deux affaires à la mi-décembre.

