Les prix à terme du café Arabica affichent la plus forte hausse depuis 10 ans

Les prix à terme du café Arabica affichent la plus forte hausse depuis 10 ans

Les contrats à terme sur l'Arabica lors des échanges à New York le 29 novembre ont atteint 3,354 dollars la livre, soit 3,8% de plus par rapport à la clôture... 01.12.2024, Sputnik Afrique

En novembre, le prix du café Arabica a augmenté de près de 32%, et depuis le début de l'année, de 70%.Cette flambée s’explique par les craintes de pénurie dans la chaîne d’approvisionnement. Une grave sécheresse survenue au début de cette année au Brésil, un important producteur de café, a menacé la récolte du pays pour la saison prochaine. Il existe également des inquiétudes concernant la récolte de la variété Robusta, moins chère, au Vietnam, qui a été touchée par un temps sec au début de la saison de croissance et de fortes pluies au début de la récolte, écrit Bloomberg.Dans ce contexte, les producteurs africains, notamment l'Éthiopie et la Côte d'Ivoire, ont peut-être une fenêtre à exploiter pour prendre une nouvelle dimension dans les échanges.

