01.12.2024

Le nombre de couples reproducteurs de manchots du Cap est tombé en dessous de 10.000, l'espèce risque de disparaître d'ici 2036, a déclaré aux médias russes Kurt Martin, représentant de l'ONG BirdLife South Africa.Les animaux souffrent de la pêche industrielle au large de l’Afrique du Sud et de la Namibie et "n'ont tout simplement pas assez de nourriture pour survivre", précise le responsable.La pêche commerciale est interdite dans les zones entourant six colonies de manchots, qui représentent 76% de la population mondiale. Mais des recherches montrent que ces endroits ne protègent pas suffisamment les principales zones d'alimentation des animaux.Le mois dernier, le manchot du Cap est entré dans la catégorie "en danger critique d'extinction" sur la liste rouge de l'Union internationale pour la conservation de la nature.

