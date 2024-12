https://fr.sputniknews.africa/20241201/les-maisons-russes-en-zambie-et-tanzanie-contribuent-a-leducation-patriotique-de-la-jeunesse-1069497879.html

Les Maisons russes en Zambie et Tanzanie contribuent à "l'éducation patriotique de la jeunesse"

Les Maisons russes en Zambie et Tanzanie contribuent à "l'éducation patriotique de la jeunesse"

01.12.2024

Organisées sur la base des Maisons russes à Lusaka et à Dar es Salaam, elles s'adressent aux ressortissants russes, aux diplômés d'universités soviétiques et russes, aux étudiants en langue russe, ainsi qu'aux jeunes militants.C'est ce qu'a déclaré l’agence russe Rossotroudnitchestvo, citée par des médias.Dans ce contexte, les ressortissants russes jouent un rôle important dans la préservation de la mémoire historique, a souligné à ce propos l'ambassadeur de Russie en Zambie, Azim Iarakhmedov.Par ailleurs, l'une des principales missions de ces centres est "l'éducation patriotique de la jeunesse" et la mobilisation de la jeunesse russophone de la Tanzanie autour d'une des principales dates de l'histoire de notre pays, selon la directrice de la Maison russe en Tanzanie.

