Le nombre d’infections au VIH en Afrique subsaharienne a diminué de moitié depuis 2010

En 2010, 176,7 nouveaux cas d'infection ont été enregistrés pour 100.000 habitants en Afrique subsaharienne, tandis qu'en 2021, ce chiffre était de 86,3 cas...

Le taux de mortalité dû au VIH et au SIDA a également diminué: aujourd'hui, 46,5 personnes sur 100.000 personnes meurent de ces maladies, soit 64,5% de moins qu'en 2003. Les taux les plus élevés ont été enregistrés au Lesotho, à Eswatini et au Botswana.L'amélioration du diagnostic et du traitement a contribué à la réduction du nombre d’infections au VIH dans la région, selon l’étude.

