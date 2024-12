https://fr.sputniknews.africa/20241201/le-kenya-et-louganda-sefforceront-de-resoudre--le-conflit-entre-la-somalie-et-lethiopie-1069494736.html

Le Kenya et l'Ouganda s'efforceront de résoudre le conflit entre la Somalie et l'Éthiopie

C'est ce qu'a fait savoir le Président kényan lors du 24e sommet de la Communauté de l'Afrique de l'Est en Tanzanie. 01.12.2024, Sputnik Afrique

Selon lui, “la sécurité en Somalie contribue de manière significative à la stabilité de la région et crée un environnement propice à la prospérité des investisseurs, des hommes d'affaires et des entrepreneurs”.La crise entre Addis-Abeba et Mogadiscio a éclaté en janvier, suite à la signature d’un protocole d’accord entre l'Éthiopie et le Somaliland, république autoproclamée. Il permettait à l'Éthiopie d'acquérir un accès direct à la mer en échange de la reconnaissance de l'indépendance du Somaliland.Les autorités somaliennes considèrent ce protocole, comme étant une violation de la souveraineté du pays.

