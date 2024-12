https://fr.sputniknews.africa/20241201/larmee-syrienne-freine-loffensive-des-terroristes-dans-le-nord-de-la-province-de-hama-1069495912.html

L'armée syrienne freine l'offensive des terroristes dans le nord de la province de Hama

L'armée syrienne freine l'offensive des terroristes dans le nord de la province de Hama

Sputnik Afrique

Des dizaines de combattants radicaux ont été tués dans le nord de la province de Hama, rapporte l'armée syrienne. 01.12.2024, Sputnik Afrique

2024-12-01T10:51+0100

2024-12-01T10:51+0100

2024-12-01T10:51+0100

proche-orient

syrie

islamistes

offensive

armée

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e6/0a/0f/1056516931_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_f467f0b7d344c02699be451756814dc4.jpg

"Les unités de nos forces armées opérant dans le nord de la province de Hama ont renforcé la ligne de défense avec de la puissance de feu et du matériel", a indiqué le 30 novembre le commandement principal des forces armées syriennes.️L’armée a "affronté les organisations terroristes et ne leur a pas permis de réaliser une percée". ️Un millier de combattants radicaux a été éliminé, selon des médias syriens.Les islamistes ont lancé une offensive éclair le 27 novembre, ils ont pris le contrôle de la majeure partie d’Alep et de son aéroport international.

proche-orient

syrie

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

proche-orient, syrie, islamistes, offensive, armée