L'armée de Kiev a perdu deux blindés de combat et 255 soldats en 24h dans la région de Koursk

L'armée de Kiev a perdu deux blindés de combat et 255 soldats en 24h dans la région de Koursk

Les forces russes ont attaqué 14 brigades ennemies ces dernières 24 heures, dans le cadre de l'opération visant à repousser l'armée de Kiev dans la région de... 01.12.2024, Sputnik Afrique

Points clés du bilan de la Défense russe sur la situation dans la région au dimanche 1er décembre:▪️ Les forces russes ont détruit deux véhicules blindés de combat, trois véhicules et deux mortiers.▪️ Le groupement Nord a attaqué 14 brigades ennemies près de 12 localités.▪️ L'aviation et l'artillerie russes ont frappé des effectifs et du matériel ennemis dans 8 secteurs de la région et dans cinq zones de la région de Soumy voisine.▪️ Depuis le début des combats dans la région, l'ennemi a perdu 37.105 militaires, 225 chars, 160 véhicules de combat d'infanterie, 123 véhicules blindés de transport de troupes, 1.204 autres blindés de combat et 305 pièces d'artillerie.

