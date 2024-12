https://fr.sputniknews.africa/20241201/la-discorde-entre-les-grandes-puissances-met-en-peril-la-securite-mondiale-selon-alger-1069500383.html

La discorde entre les grandes puissances met en péril la sécurité mondiale, selon Alger

La discorde entre les grandes puissances met en péril la sécurité mondiale, selon Alger

"Le monde traverse une période de tensions accrues, avec des politiques de division entre grandes puissances qui mettent en péril la paix et la sécurité... 01.12.2024

Alors que "le monde traverse une période de tensions accrues", l'Afrique doit faire valoir son droit de jouer un rôle sur la scène internationale, affirme Abdelmadjid Tebboune, cité par Radio algérienne.C'est ce qu'a mis en relief le Président algérien lors de son message adressé aux participants du Séminaire sur la paix et la sécurité en Afrique, à Oran.Le continent doit s'unir pour faire entendre sa voix, notamment "dans les décisions de l'Onu relatives à la paix et à la sécurité", exhorte le chef d'État.Actuellement, l'Algérie occupe un siège de membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies.

